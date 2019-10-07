РИАМО - 7 окт. В столице офицера запаса приговорили к трем годам колонии за мошенничество при получении выплат и присвоение чужого имущества, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

Доказательства, собранные 51-м военным следственным отделом Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для признания виновным старшего лейтенанта запаса Сергея Гончарова, проходившего военную службу в войсковой части 6796.

«Приговором Московского гарнизонного военного суда Гончарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а также штрафа в размере 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В марте 2017 года Гончаров, бесплатно проживая у своего сослуживца, представил командованию фиктивный договор найма жилого помещения, на основании которого в том же году необоснованно получил свыше 162 тысяч рублей. С целью возмещения ущерба, причиненного государству, офицер в ходе предварительного следствия перечислил порядка 95 тысяч рублей.

В августе 2017 года Гончаров, зная, что знакомый планирует открыть собственный бизнес, пообещал ему оказать содействие в приобретении автозаправочной станции в столице Республики Хакасия. Мужчина продал двухкомнатную квартиру в Москве за 9,5 миллионов рублей, из которых 7,85 миллиона рублей передал Гончарову. Указанными деньгами офицер распорядился по своему усмотрению.

Суд в полном объеме удовлетворил иск воинской части, обязав осужденного возместить оставшуюся часть причиненного ущерба в размере свыше 67 тысяч рублей. Иск потерпевшего о взыскании с осужденного денежных средств будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.