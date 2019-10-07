РИАМО - 7 окт. В городском округе Истра возведут новый блок начальных классов к МОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа», на данный момент ведется проектирование корпуса, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Здесь появятся современные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, методические и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, будет выполнено озеленение», – отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Корпус школы в поселке Глебовский сможет вместить 400 учащихся. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2021 году.

Новое здание в поселке ждут с нетерпением, ведь пока существующей школе приходится работать в две смены. Возведение корпуса ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».