РИАМО - 7 окт. Более 500 ребят участвуют в ежегодном слете отрядов юных друзей полиции в Подмосковье, у них проверяют знание основ оказания первой медпомощи и спортивную подготовку, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

С 7 по 10 октября в Подмосковье проходит зональный этап областного слета отрядов юных друзей полиции. Соревнования проходят во всех городских округах региона.

«Слет является ежегодным мероприятием, мы проводим его совместно с ГУ МВД России по Московской области. В этом году в зональном этапе принимают участие свыше 500 ребят», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

В рамках слета проводятся конкурсы, к примеру, строевая, спортивная и правовая подготовки, знание основ оказания первой медицинской помощи. Победители награждаются дипломами, медалями и ценными подарками.

Слет отрядов юных друзей полиции проводится в Подмосковье с 2007 года. Мероприятие организовано совместно с Главным управлением МВД России по Московской области.