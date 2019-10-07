РИАМО - 7 окт. 10, 12 и 14 октября в магазинах «Читай-город» в Москве пройдут встречи с тремя известными авторами — Дмитрием Быковым, Галией Бердниковой и Андреем Ващенко, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Галия Бердникова презентует свою книгу «Путь бизнеса» 10 октября в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» в Москве. Мероприятие стартует в 19:00, вход свободный. На встрече она расскажет, как стартовал ее первый проект, как она управляла тремя компаниями одновременно, как в итоге получилось создать более 10 компаний в самых разных областях.

© пресс-служба сети магазинов "Читай город"

«12 октября в 15:00 в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» пройдет презентация новой книги Дмитрия Быкова «Русская литература: страсть и власть», - говорится в сообщении.

Это первая книга лекций Быкова, в которой собраны лекции автора по литературе от Древней Руси до начала XX века.

© пресс-служба сети магазинов "Читай город"

Уже 14 октября в магазине книжной сети в ТРЦ «Европейский» пройдет мастер-класс по антивыгоранию. Проведет мероприятие автор книги «Человек, управляющий людьми. Как быть руководителем в России и не потерять власть», известный Facebook-блогер, управленец со стажем в 20 лет Андрей Ващенко.

Он расскажет о правильном отдыхе для тела и мозга, профилактике трудоголизма, а также ключевых элементах личной эффективности и ресурсного состояния.