РИАМО – 7 окт. Сотрудница одной из столичных фирм присвоила себе свыше 700 тысяч рублей, оформляя недействительные договора с гражданами на приобретение путевок, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась гражданка 1966 года рождения, являющаяся генеральным директором ООО «Т», с заявлением о том, что по адресу: улица Бутлерова, дом 177 в офисе туристической фирмы были заключены договора на приобретение туристических путевок.

«Денежные средства, взятые с граждан, присвоены, предположительно, сотрудницей фирмы при оформлении недействительных договоров. Местонахождение гражданки в настоящее время неизвестно», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила 730 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.