РИАМО – 7 окт. ООО «Центр» внесли в реестр недобросовестных поставщиков по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Центр» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг организации питания пациентов ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница» в 2019 году.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Центр» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.