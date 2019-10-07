РИАМО – 7 окт. Определены основные темы VI международного агропромышленного молочного форума, который состоится 26–27 ноября в Доме правительства Московской области, центральным событием станет пленарное заседание на тему «Реальность экспорта: станет ли российское молоко частью мирового рынка», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В мероприятии примут участие ведущие игроки молочного рынка, представители органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран.

«Вопросам экспорта российской молочной продукции в программе форума уделяется особое внимание. Это особенно важно для Подмосковья: мы нацелены до 2024 года нарастить объем поставок за рубеж вдвое – до 1,7 миллиарда долларов. Уверен, что участие ведущих отраслевых экспертов будет способствовать выработке новых решений для достижения этого результата», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В первый день состоится стратегическая сессия, посвященная развитию российской молочной отрасли в период с 2020 по 2030 годы.

Кроме того, пройдут дискуссии «Новая экономика молочной отрасли. Технологические решения для роста конкурентоспособности» и «Племенное животноводство. Новые условия селекционно-племенной деятельности».

Во второй день продолжится обсуждение актуальных тем молочной отрасли, среди них: питч-сессия «Маркетинговое продвижение и позиционирование молочной продукции на рынке», дискуссия «Кадры решают все. Человеческий капитал для молочной отрасли», банковский час «Кредитование и господдержка сельского хозяйства».

Также участники рассмотрят вопросы, связанные с ветеринарным контролем и функционированием информационной системы «Меркурий».

«Мероприятие уже стало «якорным» для Московской области: оно привлекает российских и иностранных производителей и предпринимателей, а вместе с ними – новые инвестиции и масштабные проекты, в реализации которых правительство региона всегда готово оказать всю необходимую поддержку», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.