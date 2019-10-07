РИАМО - 7 окт. В рамках масштабной работы по ремонту дорог в Московской области отремонтировали участок трассы М-1 «Беларусь» с 32-го по 45-й километр, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

Работы на трассе проходили в районе населенных пунктов Солманово, Ликино и Октябрьский. Дорожники восстановили верхний слой покрытия, заменили решетки ливневой канализации и привели в порядок систему водоотвода.

«В ходе благоустройства на посадочных площадках автобусных остановок заменили поврежденную тротуарную плитку», - отмечается в материале.

Всего «Автодором» было отремонтировано порядка 94 километров дорог госкомпании «Автодор». Работы проводились не только на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье, но также на трассе М-4 «Дон» на территории Тульской, Липецкой и Воронежской областей, а также в Краснодарском крае.