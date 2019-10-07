РИАМО - 7 окт. Саженцы яблонь высадили на Бородинском проезде в Клину в рамках акции памяти о марш-броске Кремлевских курсантов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Клин доставили 30 саженцев декоративных яблонь. Эти деревья – подарок за участие жителей городского округа в областной акции по сбору макулатуры. Округ занял в ней призовое третье место.

«Саженцы высадили во дворе дома №8 по Бородинскому проезду. Место выбрали в непосредственной близости от гимназии №15, ученики которой выступили с инициативой этой высадки. Акцию приурочили к марш-броску Кремлевских курсантов: деревья высадили в память о защитниках Москвы, которые в 1941 году боевым маршем прошли через клинский край к одному из важных рубежей обороны столицы», – говорится в сообщении.

Со вступительным словом к учащимся 8-х и 9-х классов перед началом акции обратилась глава округа Алена Сокольская.

«Белоснежные яблони будут вечным напоминанием всем нам о том, какой ценой досталась Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Из 1330 Кремлевских курсантов, которым едва исполнилось 20 лет, в живых осталось 200 человек. Два месяца они удерживали оборону, не позволяя фашистам подойти к Москве. Клинская земля чтит и сохраняет память о героях», – напомнила Сокольская.

Затем ученики, учителя и представители муниципалитета приступили к высадке саженцев. Инвентарь и воду для полива предоставило МУП «Городское хозяйство». Яблони зацветут на второй год после посадки. Гимназия возьмет шефство над новой аллеей, благоустройство прилегающей территории продолжится в следующем году.