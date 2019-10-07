РИАМО - 7 окт. Дорогостоящее медицинское оборудование поставили в Электрогорскую городскую больницу, диагностический корпус готовится к открытию в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В диагностическое отделение Электрогорской городской больницы поступило новое дорогостоящее оборудование высокого класса, которое позволит более качественно проводить необходимые для пациентов медицинские исследования непосредственно в городе по полису ОМС и не придется обращаться в платные центры», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже смонтированы: система холтеровского мониторирования ЭКГ; комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД; система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями и с доплером; система ультразвуковой визуализации специализированная для акушерства и гинекологии; аппарат ультразвуковой общего назначения экспертного класса; электрокардиограф компьютерный; флюорограф цифровой с рентгенозащитной кабиной; маммограф цифровой рентгеновский.

В ближайшее время ожидается поставка рентген-оборудование и мебели. Персонал уже проходит обучение по эксплуатации этих аппаратов.

Как только диагностический корпус, где в прошлом году завершился капитальный ремонт, будет оснащен в полном объеме, состоится его торжественное открытие. После этого он начнет принимать жителей в обычном режиме.