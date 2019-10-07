РИАМО - 7 окт. В Звенигороде Одинцовского городского округа открыли после работ по благоустройству две детские игровые площадки, на них установили новые качели и песочницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Площадки расположены на улице Спортивная, дом 19, и в квартале Маяковского, дом 17а.

«В рамках модернизации на них заменили устаревшие элементы, установили новые качели, песочницы, игровые и спортивные комплексы. Местные жители высоко оценили качество проведенных работ», - говорится в сообщении.

Жительница города, мама двоих детей Илона Антохина отметила, что очень важно для жителей, когда имеешь возможность гулять с детьми на ухоженных площадках.

Всего в этом году в Звенигороде модернизировали девять детских игровых площадок в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Детские площадки, модернизированные по программе комплексного благоустройства дворовых территорий, находятся на улицах Парковая, Чехова, Спортивная, в микрорайонах Восточный и Пронина, в квартале Маяковского», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также в этом году в Звенигороде еще один игровой комплекс появился в рамках программы губернатора Подмосковья. Он выполнен в тематике «Транспорт» и расположен возле дома №7 дома отдыха «Поречье».