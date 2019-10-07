РИАМО – 7 окт. Заработные платы президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева проиндексированы на 4,3%, сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру. Документ называется «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации». Зарплаты индексируются для обеспечения социальных гарантий», – говорится в сообщении.

В таком же соотношении увеличилось денежное довольствие руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Следственного комитета, Генпрокуратуры, и ряда других ведомств.

В последний раз зарплаты президента, премьер-министра и высших чиновников повышались 1 января 2018 года. Тогда их рост составил 4%.