РИАМО - 8 окт. Мосгорсуд проверит законность возврата в Генеральную прокуратуру уголовного дела о мошенничестве «Седьмой студии» во вторник.

Ранее Мещанский суд вернул уголовное дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

В числе фигурантов дела – ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Весной суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, и режиссер смог вернуться к работе.