РИАМО - 7 окт. На VI открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» юнармейцы из Одинцовского городского округа проходили полосу препятствий, собирали и разбирали автомат, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Игра «Наследники Победы» приурочена ко Дню памяти Подольских курсантов. В октябре 1941 года командиры и курсанты подольского пехотного и артиллерийского училищ закрыли брешь в обороне Москвы на юго-западном направлении. 17-летние ребята на две недели задержали наступление немецких танковых и пехотных колонн на столицу.

«Юнармейцы Одинцовского городского округа приняли участие в VI Открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы». <…> Соревнования проходили в условиях, максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

Конкурсная программа включала в себя прохождение полосы препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами, демонстрацию навыков защиты от оружия массового поражения. Кроме этого, в ходе игры прошел смотр строя и песни и проверка знания истории Великой Отечественной войны.

В военно-патриотической игре приняло участие более 70 команд из Московской области.