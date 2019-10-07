РИАМО - 7 окт. Автобусы и маршрутки, которые подвозили людей к конечным станциям метро, будут переориентированы на остановочные пункты Московских центральных диаметров, что позволит повысить транспортную доступность, всего будут пересмотрены порядка 50 маршрутов, сообщил в понедельник начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

«Для многих жителей отдельных районов станет достаточно удобно пользоваться (МЦД - ред.). Если ваш дом находиться не совсем в шаговой доступности, то обязательно будет маршрут, по которому можно будет добраться до остановочного пункта. <…> Мы пересмотрим порядка 50 маршрутов наземного транспорта», - сказал Акимов в эфире телеканала «Москва 24».

Он также отметил, что сильно повысится транспортная доступность северной части города – платформы Лианозово и Дегунино.

Первые направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск будут запущены в ноябре 2019 года. Они включают в себя более 130 километров пути, 66 станций. За первый год работы МЦД-1 и МЦД-2 могут воспользоваться порядка 90 миллионов пассажиров.