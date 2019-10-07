РИАМО - 7 окт. Гостей фестиваля Nauka 0+, который будет проходить с 11 по 13 октября в Москве, ждет масштабная программа, включающая шоу, выставки и эксперименты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году на фестивале Nauka 0+ в Москве выступят три нобелевских лауреата. Они прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Дмитрия Менделеева. На разных площадках пройдут выставки, эксперименты, химические шоу. Huawei покажет свою лабораторию, а LEGO проведет мастер-классы по программированию», – написал Собянин на странице «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы.

«И как видно из названия, там ждут даже самых маленьких», – отметил градоначальник.

Nauka 0+ – всероссийский фестиваль науки, ежегодно проводимый с 2013 года. Московская часть фестиваля проводится на площадках вузов Москвы, а также на территории МГУ и Экспоцентра. Вход на все мероприятия свободный.