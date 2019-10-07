РИАМО – 7 окт. С начала 2019 года операторы системы-112 в Подмосковье обработали около 2,5 миллионов вызовов экстренных оперативных служб, из них более 66% составили вызовы, адресованные скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

Кроме того, 27% – это вызовы полиции и ГИБДД, остальные 7% адресуются пожарным, аварийной газовой и другим службам.

«Для удобства жителей в системе-112 Московской области внедряются новые возможности и функции. Так, 1 июня 2019 года внедрен сервис отправки СМС-сообщений заявителям о статусах реагирования скорой медицинской помощи. Данная функция впервые реализована на территории России», – отмечается в сообщении.

Теперь заявитель получает по своему вызову полную информацию о действиях скорой помощи.

Операторы системы-112 Подмосковья и диспетчеры скорой помощи контролируют время прибытия бригады скорой на каждый вызов.

При обращении на единый номер службы спасения «112» с мобильного телефона, заявителям приходят СМС-сообщения: «Вызов 03 принят в …. часов. Категория экстренный/неотложный. Доезд до …. минут»; «Бригада 03 выехала. Прибытие через … минут»; «Бригада прибыла на место вызова».

Помимо этого, с помощью мобильного приложения системы-112 Московской области можно отслеживать маршрут движения кареты скорой помощи.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО».