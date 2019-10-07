РИАМО - 7 окт. Для пересадки пассажиров с личного автотранспорта на линии МЦД будет создана сеть перехватывающих парковок вблизи станций, на первом этапе будет создано порядка 30 парковок, сейчас проходит поиск дополнительных мест, сообщил в понедельник начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

«Эту группу пассажиров мы отдельно изучали. Люди предпочитают ехать пусть даже в пробках, но в собственном авто. Мы понимаем, чтобы их привлечь на МЦД, нужно как минимум создать условия. Помимо новых поездов, платформ, удобных подходов к остановочным пунктам, мы создаем еще и сеть перехватывающих парковок. Они будут расположены где-то в непосредственной близости, где-то чуть дальше», - сказал Акимов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, на первом этапе перехватывающих парковок будет создано порядка 30. Совместно с Московской областью столица также ищет дополнительные варианты расположения парковок.

Он добавил, что помимо экономической выгоды поездка на МЦД позволит сэкономить время в пути. Таким образом, из центра города, даже в час пик, можно будет добраться, сэкономив 30-35% времени.

В ноябре этого года планируется запустить первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. На них расположены 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.