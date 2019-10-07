РИАМО - 7 окт. Движение транспорта полностью перекроют в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы в ночь с 7 на 8 октября из-за ремонтных работ, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Днем в понедельник тоннеле произошло возгорание в автобусе. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Движение было перекрыто в обе стороны. Пострадавших в результате ЧП нет.

«В Алабяно-Балтийском тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. Сегодня (понедельник – ред.) с 23:00 до 05:30 вторника будет полностью перекрыто движение по тоннелю от улицы Большая Академическая до улицы Алабяна», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда.