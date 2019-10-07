РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Жители подмосковных Люберец 12 октября смогут пройти диспансеризацию, сообщается в Instagram-аккаунте управления соцполитики администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Двенадцатого октября на территории округа пройдет очередной Единый день диспансеризации», – говорится в сообщении.

Пройти диспансеризацию можно в любых поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

На диспансеризацию приглашаются жители следующих годов рождения: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001.