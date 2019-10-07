РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» за девять месяцев работы раскрыли 33 преступления благодаря видеокамерам, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В целях профилактики и предупреждения уличных преступлений в рамках развития АПК «Безопасный регион» на территории обслуживания управления МУ МВД России «Люберецкое» установлено 3 127 технических средств.

«С помощью камер видеонаблюдения выявлено 221 административное правонарушение и раскрыто 33 преступления», – говорится в сообщении.

В соответствии с вышеизложенным, необходимо продолжить совместную работу по дальнейшему оснащению наиболее криминогенных мест камерами видеонаблюдения высокого разрешения и кнопками «Гражданин-Полиция».