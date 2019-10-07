РИАМО - 7 окт. Столичные росгвардейцы задержали водителя Toyota Corolla, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, им оказался 23-летний житель Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны в районе Долгопрудной улицы обратились очевидцы дорожно-транспортного происшествия. По их словам, автомобиль марки Toyota Corolla сбил пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении», – отмечается в материале.

Росгвардейцы немедленно доложили о случившемся в дежурную часть и вызвали бригаду медиков.

Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и блокировали разыскиваемый автомобиль недалеко от места происшествия. За рулем находился 23-летний житель Московской области.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.