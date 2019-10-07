РИАМО - 7 окт. За счет нового графика работы поездов будут созданы минимум 900 тысяч новых пассажирских мест, а первыми двумя Московскими центральными диаметрами за год может воспользоваться порядка 90 миллионов человек, сообщил в понедельник начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

«Мы ожидаем приток дополнительных пассажиров и под них за счет нового графика создадим минимум 900 тысяч новых пассажирских мест. Первыми двумя диаметрами за год воспользуются, по нашим оценкам, порядка 90 миллионов пассажиров», - сказал Акимов в эфире телеканала «Москва 24».

Он также добавил, что благодаря запуску МДЦ-1 и МЦД-2 пассажиры будут искать альтернативные маршруты и пути и гармонично распределятся по всей транспортной системе, что позволит сбалансировать пассажиропоток.

Первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>