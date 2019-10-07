РИАМО – 7 окт. В Малом Николопесковском переулке в столице капитально отремонтируют дом, построенный в 1911 году, так, наведут порядок на чердаке и в подвале, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасады здания расчистят, часто промокающие участки стен обработают антисептиком, после чего дом оштукатурят и окрасят. Кроме того, специалисты перекрасят металлические решетки на окнах, заменят подоконные отливы и установят новую систему наружного водостока», – отметил сотрудник пресс-службы Москомэкспертизы.

Также планируется ремонт входной площадки: на ней установят решетку для вытирания обуви и обновят металлическую пожарную лестницу.

Кроме того, на ступенях первого этажа положат противоскользящую накладку.

На балконах очистят и окрасят ограждения, заменят гидроизоляцию плит и стяжки, полы покроют керамической плиткой.

Помимо этого, в доме отремонтируют чердак, кровлю и подвал, обновят лестничную клетку, заменят оконные блоки и входную дверь с домофоном. В подъезде установят новые почтовые ящики, на этажах повесят номерные таблички, заключается на сайте.