РИАМО – 7 окт. Представительница Подмосковья выиграла бронзу на международных соревнованиях по BMX, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 5 по 6 октября в Саранске проходили международные соревнования по велосипедному спорту «BMX Aeroflot Saransk Indoor. Программа мероприятия включала в себя предварительные и финальные заезды у мужчин и женщин.

«В дисциплине «BMX-Классик» спортсменка из Подмосковья Варвара Овчинникова завоевала бронзовую медаль. Лучшей в гонке стала Наталья Афремова. Серебряная медаль досталась Ярославе Бондаренко», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков поздравил спортсменку с заслуженной наградой.