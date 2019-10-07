РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска комиссия приняла два подъезда после косметического ремонта УК, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно перспективному плану, управляющая организация МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск производит косметический ремонт подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении. Мы уже сообщали о ремонте подъездов в доме №20 по проспекту 50 лет Октября. На сегодняшний день комиссией приняты последние две парадных данного восьмиподъездного дома», – говорится в сообщении.

Все пять этажей сияют свежей краской, провода убраны в короба, а также были установлены новые рамы.