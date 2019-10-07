РИАМО - 7 окт. Программа благоустройства «Моя улица», которые реализуют на территории столицы, дает косвенный экономический эффект, в частности, стоимость жилья в благоустроенных зонах повышается на 10-15%, сообщил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

«У благоустройства, как и у любого инфраструктурного строительства, нет прямого экономического эффекта. Есть косвенный. Посмотрите, как после реконструкции меняется работа ресторанов, магазинов, арендного бизнеса? Увеличение числа пешеходов на благоустроенных улицах повлекло за собой кардинальную смену арендаторов магазинов и увеличение стоимости жилья», - отметил Елисеев в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что пешеходный поток на благоустроенных улицах в центре мегаполиса в прошлом году увеличился более чем на 30% по сравнению с 2015 годом. Кроме того, на этих улицах на 20-30% вырос объем оборота магазинов и кафе, а количество пустующих площадей уменьшается.

«Если говорить о стоимости жилья в зоне благоустройства, то цена вырастает на 10–15%. Это относится и к паркам, где после благоустройства появляются небольшие кафе, пункты проката, различные киоски, кофе-поинты, вендинговые аппараты и многое другое», - добавил руководитель департамента капитального ремонта города.

Он уточнил, что все работы, которые делаются по программе «Мой район» в городе, вырабатываются на основе пожеланий и просьб москвичей. Программа постоянно дополняется и обновляется за счет новых идей жителей столицы. Также все предложения по развитию программы обсуждаются с местным самоуправлением и жителями.

«В этом году мы уже перешли от линейного благоустройства к межквартальному, то есть наша задача не сделать конкретную улицу, а создать комфортные условия во всем квартале», - дополнил Елисеев.