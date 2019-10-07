РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. За девять месяцев нынешнего года МУ МВД России «Люберецкое» привлекло к уголовной ответственности более 1,8 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В понедельник подвели итоги оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Люберецкое» за 9 месяцев текущего года.

«В Люберцах преступлений общеуголовной направленности в 2019 году было соверешено 2 712, а 2018 году – 2 411 преступлений. По линии криминальной полиции в 2019 году совершено 1 447, а в 2018 году – 1 249. По линии охраны общественного порядка в 2019 году совершено 1 265 преступлений, а в 2018 году – 1 162», – говорится в сообщении.

Однако в 2019 году зарегистрировано меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

«Восемь преступлений со смертельным исходом было совершено в 2019 году в Люберцах, а в 2018 году – десять преступлений. Краж из дач и садовых домиков зарегистрировано не было в этому году, а в 2018 году всего пять», – заключается в сообщении.