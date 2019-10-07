РИАМО - 7 окт. До конца года «Мосгаз» переустроит свыше 6 километров газопроводов в зоне строительства Большой кольцевой линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Столичные газовики продолжают масштабные работы по переустройству сетей газоснабжения в зоне строительства грандиозного проекта в истории московского метростроения – Большой кольцевой линии метро. Современные технологии, применяемые специалистами компании, позволяют работать быстро и без отключения столичных потребителей от газоснабжения.

«Одним из значимых по объемам выполняемых работ проектом стал вынос опасных производственных объектов с территорий строящейся Большой кольцевой линии метро. В рамках реализации крупнейшего стратегического проекта столицы наша компания в составе комплекса городского хозяйства выполняет перекладку газопроводов высокого, среднего и низкого давления, транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам столицы», – отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что использование новейших разработок в сфере строительства газопроводов гарантирует высокий уровень надежности и безопасности всей газотранспортной системы московской агломерации.

Сейчас работы бестраншейным методом ведутся параллельно со строительством объектов метрополитена на линии вдоль Калужского шоссе (Парламентский центр, район Коммунарка, станция Улица Генерала Тюленева), и от станции «Хорошевской» до «Можайской» (на участке от «Хорошевской» до «Нижних Мневников»). Эти работы будут завершены в ноябре.

Кроме того, на Южном участке от «Каховской» до «Проспекта Вернадского» выполнены мероприятия по освобождению строительных площадок станций метрополитена от инженерных сетей «Мосгаза», позволяющие проводить строительство станционных комплексов и перекладку газопроводов одновременно, что значительно сокращает срок ввода объектов в эксплуатацию.

В 2019 году газовики уже выполнили работы по выносу и строительству более пяти километров стальных и полиэтиленовых газопроводов в зоне БКЛ. К декабрю нынешнего года будет переустроено еще более 1,4 километра газопровода. Компания занимается выносом сетей газоснабжения в зоне БКЛ с 2013 года, за это время переустроено порядка 9 километров газопроводов.