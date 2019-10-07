РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В Музее Победы в Москве провели экскурсию для детей из приемных и многодетных семей Подольска, говорится в сообщении пресс-службы предприятия ООО «НПО Петровакс Фарм».

В Москве 6 октября при поддержке подольской компании «Петровакс Фарм» провели обзорную экскурсию для детей из приемных и многодетных семей округа, которых объединяет благотворительный фонд «Детки Подмосковья». Мероприятие было организовано в рамках благотворительной акции «Столица глазами ребенка». Несмотря на дождливую осеннюю погоду во время путешествия, дети получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Они познакомились с историей города, посетили известные памятные места.

«Ребята побывали в Музее Победы на Поклонной горе, где в интерактивном формате для них прошла игра «Мы победили» с экскурсией по уникальному диорамному комплексу и новой мультимедийной экспозиции Музея «Подвиг Армии». Под руководством «командира» дети попробовали себя в роли бойца Красной Армии и ознакомились с настоящим строевым уставом. Они отведали армейский обед – гречневую кашу, хлеб, баранки и чай, получили в подарок один из атрибутов солдатской формы – армейскую пилотку, были награждены почетными грамотами за мужественное выполнение своей первой боевой задачи», – говорится в сообщении.

В продолжение экскурсионного маршрута школьники прошлись по площади Победы, остановились у Стеллы «Штык», полюбовались памятниками, которые продолжают появляться на территории мемориального комплекса. На автобусе участники совершили обзорную экскурсию по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату, Гоголевскому бульвару и Боровицкой площади. Далее ребята отправились в самое сердце столицы – на Красную площадь. Обзорная экскурсия закончилась на Васильевском спуске у храма Василия Блаженного.