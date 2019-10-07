РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В понедельник в микрорайоне Кузнечики Подольска выявили нарушения в работе двух таксистов, сообщил «РИАМО в Подольске» один из участников рейда.

В микрорайоне Кузнечики в понедельник провели рейд по проверке перевозчиков такси и наличию разрешительной документации на деятельность.

«В ходе проверки на штрафстоянку были эвакуированы два автомобиля такси. У водителей были выявлены нарушения по прохождению технического осмотра машин и медицинского осмотра самих водителей перед отпуском на линию», – сказал участник рейда.

Он отметил, что подобные проверки проводятся в округе регулярно. Также часто в ходе проверки выявляются и нелегальные водители такси.