РИАМО – 7 окт. Организация ледовых шоу — очень сложный бизнес, который требует больших затрат, с годами их стоимость все сильнее возрастает, сообщил фигурист и создатель шоу Илья Авербух.

«Не имея 100 миллионов рублей, делать большую постановку невозможно. Это очень большие вложения: костюмы, разработка сценария, написание музыки, постройка декораций, рекламная кампания, аренда ледовых дворцов — все это стоит значительных средств», - отметил Авербух в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом он подчеркнул, что ледовые шоу — это давно не очень рентабельный бизнес.

Он также рассказал, что зарплаты фигуристов варьируются от 100 до 300 тысяч рублей за шоу.

«300 тысяч — это большой заработок. Диапазон примерно такой. Меньше 50 тысяч за шоу никто даже не обсуждает», - сказал Авербух.