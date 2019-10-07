РИАМО - 7 окт. Инна Голубева стала генеральным директором «Мосгортура», который является крупнейшим организатором детского отдыха полного цикла в России, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«В понедельник руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подписал указ о назначении Инны Голубевой на должность генерального директора «Мосгортура», - отмечается в сообщении.

С июня 2019 года она занимала пост исполняющего обязанности генерального директора после ухода из компании Василия Овчинникова, который возглавлял «Мосгортур» с момента его основания в 2014 году.

Голубева родилась в Московской области, с отличием окончила бакалавриат и магистратуру Российского государственного социального университета. С 2010 по 2013 год работала ведущим специалистом службы по работе с семьей, несовершеннолетними и молодежью управления развития социальной сферы в Префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы.

С 2013 по 2015 год занимала должность советника, начальника управления по реализации программ в сфере семьи и детства, заместителя начальника управления по развитию культурных центров в департаменте культуры города Москвы. С ноября 2015 года занимала должность заместителя генерального директора «Мосгортура» по межведомственному взаимодействию и организации предоставления государственных услуг по отдыху и оздоровлению.