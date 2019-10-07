РИАМО - 7 окт. Специалисты Госжилинспекции Московской области с 30 сентября по 4 октября 2019 года обследовали около 2 тысяч многоквартирных домов и выявили 1944 нарушения жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Было выдано 129 предписаний об устранении нарушений и составлен 101 протокол об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 224 штрафа на общую сумму 3,78 миллиона рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городских округах Истра и Подольск. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности, несоблюдение лицензионных требований и правил содержания газового оборудования заведены и направлены на рассмотрение по 34 административных дела в отношении ООО «Второе управление домов», ООО «УК «Нахабино Ясное, ООО «УО «Максимум», МУП «Истринское ЖЭУ», ООО «РЭО», ООО «Южный парк», ООО «ГУЖФ», МУЖРП №5 Подольск и МУП «Водоканал» Подольска», - поясняется в материале.

Также 23 административных дела были составлены в отношении АО «Одинцовская теплосеть», ООО «УК «Бриг», ООО ПО «Ремжилсервис», и ТСН «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2А» за нарушения нарушений жилищного законодательства.

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили более 450 домов с неисправными входными дверями, незапертыми подвалами и чердаками. Больше всего их расположено в городских округах Подольск (77) и Ленинский (55).

Незакрытые тепловые контуры выявлены в 340 домах. Наибольшее их количество находится на территории городских округов Подольск (77), Одинцовский (73) и Люберцы (58). Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 100 домах. 37 из них находятся в Мытищах, 28 – в Дмитровском городском округе, 10 – в Королеве.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.