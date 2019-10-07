РИАМО - 7 окт. Движение транспорта восстановили на Новорижском шоссе после опрокидывания грузовика, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Утром в понедельник в 1,5 километрах от МКАД в сторону области на Новорижском шоссе опрокинулся грузовик Scania с грунтом. В результате аварии никто не пострадал. Движение по шоссе в область осуществлялось по трем полосам из пяти.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее водителей призывали планировать пути объезда.