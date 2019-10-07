РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Второй муниципальный конкурс «Человек года» стартует в подмосковном Красногорске 10 октября, сообщила член общественной палаты Красногорска Марина Кочеводова.

Члены общественной палаты встретились в понедельник, чтобы обсудить грядущий конкурс. Заседание вел председатель общественной палаты Владимир Тонкоев.

«Конкурс «Человек года» стартует с 10 октября. В прошлом году (2018 году – ред.) мы впервые провели подобный конкурс, чтобы поддержать активных людей, общественников, и дать пример остальным жителям. Было много интересных проектов», – сказала Кочеводова.

По словам Тонкоева, в нынешнем году в голосовании приняли участие около 40 тысяч человек.

«Мы решили в этом году провести конкурс по 6–7 номинациям. Сообщим о них через сайт общественной палаты. Хочу пригласить всех красногорцев принять участие в этом конкурсе!» – подчеркнул Тонкоев.

Он отметил, что победителей определят жители путем интернет-голосования.