РИАМО – 7 окт. Фигуристу и создателю ледовых шоу Илье Авербуху поступало несколько предложений о переходе в политическую сферу деятельности, но он продолжил работу по своей профессии.

«Мне предлагали и не раз. Я всегда отказываюсь, потому что считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я не считаю себя большим политиком, потому что политика — это большая работа с документами. Не осуждаю тех, кто пробует себя в политической жизни. У спортсменов есть важное качество, как мне кажется — закалка, амбиции», - сказал Авербух в интервью Федеральному агентству новостей.

Он также отметил, что ему пока что интересно делать то, чем он занимается на данный момент. При этом Авербух подчеркнул, что последнее поступившее к нему предложением — баллотироваться в Мосгордуму.