В Москве все большую популярность набирают консьерж-сервисы. Такие службы предлагают своим клиентам услуги личных ассистентов, которые могут исполнить практически любой каприз богатого человека. Например, записать на «виниле» последние хиты свинки Пеппы, доставить ему смокинг на вечерний прием самолетом или раздобыть приглашение на королевскую свадьбу. Девушки, которые работали сотрудницами консьерж-сервисов в Москве, рассказали РИАМО, сколько стоит пройтись по красной дорожке церемонии «Оскар» всей семьей и какие еще причуды богатых клиентов им приходилось выполнять.

Любой каприз за ваши деньги

Консьерж-сервис предоставляет состоятельным клиентам личных помощников для выполнения поручений разного характера и сложности. Они могут быть заурядными – например, заказать столик на вечер в ресторане или забронировать билеты на громкую премьеру и совершенно неожиданными – достать приглашение на прием к английской королеве или остаться в Сикстинской капелле в гордом одиночестве.

Любой каприз за ваши деньги – таков главный лозунг в работе консьерж-сервисов, если, конечно, «каприз» не противоречит закону. Во всем остальном заказ ограничивается только запросами и фантазией богатого клиента, поскольку в средствах он не ограничен. Если клиент захочет своими глазами увидеть королевскую свадьбу, личному ассистенту придется задействовать всю свою изобретательность и коммуникабельность, но достать заветный пригласительный.

Неудивительно, что подобная работа требует от исполнителей незаурядной выдержки, эрудиции и нестандартного мышления.

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В Тулу за эксклюзивным игрушечным пони

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Для ассистента-консьержа каждый день происходит что-то необычное, ведь запросы от клиентов поступают нестандартные.

28-летняя Мария Фомченко, которая работает в консьерж-службе полтора года, шутит, что человек ее профессии – это симбиоз мальчика из «Отеля «Гранд Будапешт», мистера Вульфа из «Криминального чтива», который решает любые проблемы, и робота-помощника с голосом Скарлетт Йоханссон из фильма «Она».

«Однажды к нам обратился клиент с просьбой найти лимитированный набор «Пони-модница Принцесса Каденс». Оказалось, что этот набор уже полностью раскупили. Я нашла его только в Туле, у девочки-коллекционера, которая в прямом смысле сдувала с него пыль. Приехав в Тулу, мы с подругой переночевали в гостинице, а утром отправились в жилой сектор. Там нам стало настолько страшно, что мы побоялись отпускать такси. К тому же продавцом оказался очень странный на вид мужчина. Надо ли говорить, что мы успокоились, только сев в поезд. В Москве я красиво упаковала набор пони и передала клиенту – его дочка была очень рада», - рассказывает она.

Мария отмечает, что просьбы, связанные с детьми, поступают в службу часто. Однажды для сына клиента пришлось договариваться о встрече с космонавтами – мальчугану захотелось с ними пообщаться.

В другой раз пришлось долго искать аниматора в костюме единорога Пупси, которая ест блестки и какает слаймом. Осталось непонятным, какие действия при этом должен был исполнять аниматор, но, главное, что клиент остался доволен.

Другие клиенты запросили для сына в числе прочих воздушный шарик в форме экскаватора. В небольшом немецком городке, где они в тот момент находились, найти такой оказалось непросто. Но в итоге все получилось и весь персонал отеля надувал эти шарики.

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Хиты свинки Пеппы на «виниле» и таксистский брют

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Вообще, чего только ни приходится искать для клиентов…

«Клиент попросил найти новый альбом с песнями Свинки Пеппы… на CD или «виниле». Пришлось взламывать Spotify, чтобы скачать их и записать на диск, потом искать по всей Москве наклейки со свинкой Пеппой и розовую обложку для диска», - рассказывает Мария.

Она говорит, что даже при выполнении простой на первый взгляд задачи могут возникнуть непредвиденные трудности. Так, однажды ей пришлось искать для клиента обычные ментоловые конфеты «Холодок».

«Я купила целый пакет этих конфет где-то на Китай-городе и поехала отдавать клиенту в Железнодорожный. Там перепутала адрес и задержалась на пару часов», - рассказывает Мария.

Так что подвох может ожидать сотрудника консьерж-сервиса там, где его совсем не ждешь.

Отдельная тема – необычные путешествия, в которые отправляли девушку. Однажды ей пришлось везти смокинг клиенту на Петербурский экономический форум - он столь важный элемент гардероба забыл в Москве.

«Мне купили билеты на самолет туда-обратно за 60 тысяч рублей. Причем для смокинга предусмотрели отдельное место. Так мы с ним и летели вдвоем - на последних местах в эконом-классе «Аэрофлота», - говорит она.

У коллеги Марии случилось другое транспортное испытание – ее клиентка написала, что через полчаса хочет выйти из поезда на маленькой ж/д станции в Белоруссии и получить в руки бутылку шампанского брют. Остановка поезда всего шесть минут – нужно было успеть. Местные таксисты оказались очень проворными ребятами, правда, передавать бутылку и расплачиваться за нее пришлось уже на ходу, через окно.

Девушка считает, что для нее в работе нет ничего невозможного. Каждый день делаешь чудеса и кайфуешь от этого, говорит она.

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Коробки для Chanel и красная дорожка «Оскара»

У 25-летней журналистки Кристины Фоминой тоже был опыт работы консьержем – она занималась этим несколько лет назад, после окончания университета.

Кристина говорит, что сумасшедшие или странные запросы поступали к ним ежедневно. Одна московская it-girl требовала от своего ассистента найти пятнадцать пустых коробок Chanel – ей не в чем было хранить туфли.

Пустых коробок в магазинах он найти не смог и обратился в службу за помощью. В итоге ему отправили ссылку на AliExpress – где еще можно найти пустые коробки от Chanel, кроме как китайской онлайн-барахолке?

Другие клиенты – семейная пара непременно хотели пройтись вместе с сыном по красной ковровой дорожке на церемонии вручения «Оскара».

После того как им купили билеты по 250 тысяч долларов каждый, выяснилось, что 14-летний мальчик не может туда попасть – не проходит возрастной ценз.

Билеты вернуть они не смогли, и, возможно, глава семейства дефилировал по красной дорожке один.

Кристина рассказала, что при выполнении некоторых поручений необходимы не только смекалка и выдержка, но и особая сообразительность и деликатность. Иначе можно и работы лишиться. Так, одну ассистентку уволили за то, что она заказала столик в ресторане на имя клиента, а он пришел туда с любовницей. Это был дорогой элитный ресторан и вечер пятницы, поэтому на произвольное имя столик забронировать не удалось и ей пришлось назвать имя клиента. Ассистентка не учла, что такие пикантные подробности раскрывать нельзя, и лишилась работы. Консьержу всегда приходится быть начеку.

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