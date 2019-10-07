РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. В подмосковном Королеве стало меньше грабежей и мошенничеств по сравнению с 2018 годом, также на 10% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, меньше стало хулиганств и преступлений средней тяжести, сообщил заместитель начальника УМВД России по городскому округу Королев полковник внутренней службы Юрий Червяков.

В понедельник в Королеве полицейские отчитались о результатах работы за первое полугодие. На заседании глава муниципалитета Александр Ходырев поблагодарил полицейских за хорошую работу и охрану правопорядка во время городских мероприятий, начальник полиции Игорь Лащук вручил нескольким сотрудникам погоны.

«За 9 месяцев 2019 года общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на 8,2% и составил 1 631 преступление. С 930 до 808 (на 13,1%) уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, а также количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым производится в форме дознания – с 846 до 823 (на 2,7%). На 10% снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в прошлом году их было 386, в этом году стало 429», – сказал Червяков.

Он добавил, что уменьшилось число преступлений средней тяжести, небольшой тяжести, умышленных убийств, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и фактов хулиганства.

«Уменьшилось количество преступлений против собственности – грабежей, краж из квартир и транспортных средств, мошенничеств. Зарегистрировано по 1 случаю изнасилования, хищения огнестрельного оружия», – добавил Червяков.