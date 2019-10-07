РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Статистика аварийности показывает, что зачастую водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Эти факторы негативно сказываются на безопасности дорожного движения и зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

«Чтобы привлечь внимание водителей, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провели акции в рамках регионального социального проекта «Некуда спешить», напомнив водителям транспортных средств о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, отказе от выполнения опасных маневров на дороге», - говорится в сообщении.

Одна из таких акций прошла в МФЦ, где дорожные полицейские донесли важную информацию до посетителей и сотрудников центра.