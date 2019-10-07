РИАМО – 7 окт. Неизвестный украл клатч с документами и деньгами у посетительницы ночного клуба в центре столицы в тот момент, когда она отвлеклась на разговор со знакомым, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

К полицейским обратилась 22-летняя девушка. Она отдыхала в ночном клубе в Берсеневском переулке и оставила на столе сумку-клатч золотого цвета с деньгами.

«Неустановленное лицо, воспользовавшись ситуацией, что девушка отвлеклась, разговаривая с товарищем, тайно похитило сумку-клатч с находящимся в ней имуществом, после чего скрылось в неизвестном направлении», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что сумма ущерба составила 64,5 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.