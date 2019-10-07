РИАМО - 7 окт. Движение транспорта восстановили по Алабяно-Балтийскому тоннелю на севере Москвы в сторону улицы Народного Ополчения по двум полосам, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Инцидент произошел днем в понедельник. В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере столицы произошло возгорание в автобусе. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Люди покинули тоннель до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Движение было перекрыто в обе стороны.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в сторону ул. Народного Ополчения восстановлено по 2 и 3 полосе. https://t.co/Y4bRBklGIW pic.twitter.com/HmPni1ZH7E— ЦОДД (@gucodd) 7 октября 2019 г.
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