РИАМО - 7 окт. Следователи заподозрили мужчину, угнавшего в Павловском Посаде машину вместе с ребенком, в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», ранее не него уже завели дело по статье 158 УК РФ «Кража», говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины», - отмечается в материале.

Известно, что 5 октября подозреваемый с Игнатьевского проезда в Павловском Посаде угнал машину, на заднем сиденье которой находилась трехлетняя девочка.

«Заметив ребенка, мужчина высадил его из похищенной машины на проселочной дороге, после чего скрылся с места происшествия, тем самым оставил малолетнюю девочку в темное время суток одну в опасности», - говорится в сообщении.

Ребенка нашла случайная прохожая. Позже был также задержан подозреваемый в угоне. В полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь же к делу подключились следователи СКР. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, почему ребенок находился в машине один.