РИАМО – 7 окт. В Подмосковье проектируется и строится 27 спортивных объектов, в регионе реализуется масштабная программа реконструкции городских стадионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках госпрограммы на этапе проектирования у нас 13 спортивных объектов. Это реконструкция стадионов «Металлург» в Ступине, «Русич» в Ликино-Дулеве, «Весна» в Подольске, СК «Мещера» в Егорьевске, «Спартак» в Можайске, а также физкультурно-оздоровительные комплексы в Кашире и Солнечногорске. До конца года завершаем строительство 14 объектов», – заявил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Новые спортивные центры появятся в Ногинске, Шатуре, Балашихе, Серебряных Прудах, Чехове, Ивантеевке.

Глава стройкомплекса отметил, что в Подмосковье реализуется масштабная программа реконструкции городских стадионов. Округа получают современные комфортные места для занятий спортом в уже сложившейся застройке.

«Эти объекты отвечают всем требованиям и современным стандартам благоустройства», – подчеркнул Тагиев.

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию стадиона в микрорайоне Южный Красногорска, ФОКа с плавательным бассейном в микрорайоне Заря Балашихи, ФОКа с крытым катком в Ногинске, а также завершение реконструкции стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева в Кашире.