РИАМО – 7 окт. В Подмосковье за неделю выявлено 208 нарушений лесного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За неделю с 30 сентября по 4 октября государственные лесные инспектора Московской области в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Московской области провели 575 патрулирований земель лесного фонда», – отмечается в сообщении.

За это время выявлено 208 нарушений лесного законодательства РФ, составлено 183 протокола об административных правонарушениях. Исполнено 37 предписания об устранении выявленных нарушений.

Основным нарушением лесного законодательства РФ (68 нарушений) по итогам проведенных патрулирований является нарушение правил пожарной безопасности.

Больше всего нарушений выявлено в Шатурском (28), Волоколамском (21), Истринском (18), Дмитровском (18), Наро-Фоминском (16), Бородинском (16) и Звенигородском (12) лесничествах ГКУ МО «Мособллес».