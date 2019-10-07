РИАМО - 7 окт. В рамках реализации государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2019 года в Богородском городском округе завершили строительство 12-этажного многоквартирного жилого дома на улице Юбилейная в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Дом введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет. В новостройку, расположенную в Ногинске на улице Юбилейная, дом 16А переедут 399 жителей аварийных домов», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Под расселение попало 171 жилое помещение общей площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, расположенные в Ногинске на улице Ново-Ногинская, дом 12; улице 2-я Совхозная, дома 2, 4, 6, 8; 1-й Речном проезде, дом 2; улице Мирная, дом 1; 1-й Декабрьском переулке, дома 1, 3, 5, 7.

«В настоящее время ведется процедура регистрации прав собственности на муниципальное образование», – уточнил глава областного Минстроя.

Застройщиком дома выступает ООО СЗ «Фаворит Девелопмент». Вручение ключей от новых квартир запланировано на декабрь 2019 года.