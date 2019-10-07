РИАМО - 7 окт. Тело мужчины обнаружили в квартире в Воскресенске, по подозрению в убийстве в ходе пьяной ссоры задержана сожительница погибшего, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 6 октября в 14:37 в арендованной квартире на улице Московской в Воскресенске обнаружен труп мужчины 1970 года рождения с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области сожительница убитого 1996 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».