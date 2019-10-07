РИАМО - 7 окт. В городском округе Шатура на двух пешеходных зонах завершены работы по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Освещение появилось на пешеходной зоне в поселке Мишеронский (улица Советская) – 45 светильников, 45 опор, и на пешеходной зоне парка поселка Шатурторф – 32 светильника, 32 опоры.

«Протяженность линий наружного освещения составляет 1,8 километра. Здесь появились современные энергоэффективные светильники российского производства», - говорится в сообщении.

В Московской области реализуется губернаторская программа «Светлый город»: активно строятся и капитально ремонтируются системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.

В этом году в 11 городских округах региона полностью завершены работы по программе «Светлый город».