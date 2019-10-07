РИАМО - 7 окт. Более 80 тысяч СМС-сообщений приняли и обработали операторы службы системы-112 Московской области с начала 2019 года говорится в сообщении пресс-службы системы.

«С начала 2019 года операторы подмосковной системы-112 приняли и обработали более 80 тысяч вызовов посредством СМС-сообщений. Всего за время существования данной функции, которая была внедрена летом 2017 года, операторы обработали порядка 350 тысяч СМС-сообщений», – говорится в сообщении.

Чаще всего с помощью СМС-сообщений заявители вызывают скорую медицинскую помощь и полицию.

Для того, чтобы вызвать помощь, необходимо отправить короткое сообщение на номер «112». Сообщение примут операторы центров обработки вызовов и перенаправят информацию в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя.

Если заявитель по той или иной причине не может рассказать о проблеме по телефону или же сам просит вести с ним общение через СМС-сообщения, то оператор ответит ему сообщением. В ином случае оператор перезвонит заявителю и уточнит всю необходимую информацию для оказания помощи.

Система-112 Московской области – первая в России, где была реализована возможность вызова экстренных служб посредством СМС-сообщений. Воспользоваться данной функцией на территории Подмосковья имеют возможность операторы всех мобильных сетей.

Система-112 Московской области начала свою работу 1 июня 2015 года. На сегодняшний день она является самой масштабной на территории страны. В ее работе задействовано более 3,6 тысяч специалистов: операторы (в том числе лингвисты, сурдопереводчики, психологи), IT-специалисты, диспетчеры экстренных оперативных служб.