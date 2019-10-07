РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Историки рассказали жителям подмосковного Красногорска о неизвестных фактах из жизни нобелевского лауреата по физиологии и медицине Конрада Лоренца, который в прошлом был военнопленным Красногорского лагеря, говорится в сообщении Информационного центра Музея Победы.

«Седьмого октября в Швеции названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В честь этого события сотрудники Красногорского филиала Музея Победы рассказали о нобелевском лауреате, зоологе и зоопсихологе Конраде Лоренце. Будучи военнопленным, он завершил свой научный труд в Красногорском лагере №27», – говорится в сообщении.

Уроженец Вены Лоренц был призван в вермахт, два года служил в тыловом госпитале в Познани, затем был переведен в Белоруссию, где в 1944 году попал в плен. Он сменил несколько лагерей, выполнял обязанности врача, научился хорошо говорить по-русски. В плену он начал писать книгу, в которой с единых позиций рассматривал поведение животных и психологию человека. Лоренц писал ее самодельными чернилами из марганцовки на разрезанных и разглаженных бумажных мешках из-под цемента.

В начале осени 1947 года началась массовая репатриация. Лоренц официально попросил разрешения увезти с собой рукопись. Ему предложили перепечатать рукопись на машинке и сдать на просмотр. 26 сентября 1947 года Лоренца перевели в подмосковный Красногорск, в приемно-распределительный лагерь для военнопленных №27. Для работы ему выдали пишущую машинку. В декабре 1947 года оба экземпляра перепечатанной рукописи были отправлены на просмотр в компетентные органы.

«Время шло, ответа все не было. И тогда начальник лагеря взял ответственность на себя: он предложил Лоренцу дать честное слово, что его сочинение не касается никаких политических вопросов. И получив это слово, разрешил ему взять с собой рукописный оригинал», – пояснила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Она также добавила, что вместе с рукописью Лоренцу разрешили взять с собой двух выращенных им ручных птиц.

В Красногорском филиале Музея Победы хранятся копии учетного дела Лоренца, опросных листов и фотографии будущего Нобелевского лауреата.

«Экземпляр рукописи, привезенный из плена, ученый называл «русской рукописью». На ее основе он опубликовал несколько важнейших монографий. В 1973 году Лоренц вместе с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины», – заключается в материале.